В Баку планируется очистка трёх озёр от отходов.

Об этом на мероприятии «Борьба с пластиковым загрязнением: продвижение комфортных для жизни городов и циркулярной экономики», состоявшемся в азербайджанском павильоне в рамках WUF13, заявила начальник отдела сотрудничества с международными инвестиционными фондами и донорами департамента по работе с международными финансовыми институтами и инвестиционными фондами Министерства экономики Азербайджана Гюнель Гулиева.

По её словам, Министерство экономики и Всемирный банк планируют реализацию новых совместных проектов.

Гулиева отметила, что в 2025 году в сотрудничестве со Всемирным банком был реализован Бакинский грантовый проект, направленный на поддержку городского управления, развитие общественных услуг и внедрение технологий для продвижения «зелёной» экономики.

Она также добавила, что в рамках следующего этапа грантового проекта планируется запуск новых инициатив совместно со Всемирным банком, и работа в этом направлении уже ведётся.

Одним из ключевых компонентов программы станет очистка трёх озёр в окрестностях столицы — Бёюкшор, Зыхского и Ходжасанского.