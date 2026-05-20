Утром 20 мая Вооружённые силы Литвы сообщили о воздушной тревоге в ряде регионов страны после того, как у границы с Беларусью был зафиксирован объект, предположительно похожий на беспилотник.

Первоначально предупреждение было распространено среди жителей восточных районов, расположенных вблизи границы, однако позже сигнал тревоги был расширен и на Вильнюсский округ.

В столице Литвы жителей призвали незамедлительно укрыться в безопасных местах до получения дальнейших инструкций. В связи с инцидентом в ряде районов были приостановлены занятия в школах, временно остановлено движение общественного транспорта, а также закрыт Вильнюсский аэропорт.

Руководство страны, включая президента Гитанаса Науседу, премьер-министра Ингу Ругинене и председателя Сейма Йозаса Олекаса, также проследовало в укрытия.

По данным местных СМИ, в ответ на ситуацию была активирована миссия воздушной полиции НАТО, в небо подняты истребители для патрулирования воздушного пространства.