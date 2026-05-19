Мировой жилищный кризис развивается неравномерно и остро затрагивает страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Об этом заявил экономист и директор Центра устойчивого развития при Колумбийский университет Джеффри Сакс, сообщает Minval Politika.

Выступая на сессии Всемирного форума городов в Баку, Сакс подчеркнул, что жилье необходимо рассматривать как часть сложной глобальной системы, связанной с экономикой, демографией и устойчивым развитием городов.

По его словам, в большинстве стран мира пик урбанизации уже достигнут, и главной задачей становится улучшение жилищных условий и решение проблемы неформальных поселений и трущоб. Однако к 2050 году население городов увеличится еще на 2 миллиарда человек, главным образом в Африке и Юго-Восточной Азии.

«Нам необходимо разделять регионы, где ожидается рост городского населения и строительство новых городов. Именно там требуется особая поддержка устойчивого развития», — отметил он.

Сакс обратил внимание, что наиболее сложная ситуация складывается в странах Африки к югу от Сахары, где одновременно наблюдаются бедность, быстрый рост населения и нехватка жилья. По прогнозам, население Африки вырастет с 1,4 млрд до 2,5 млрд человек к середине века.

Экономист подчеркнул, что будущее жилищной политики зависит от того, смогут ли государства обеспечить рост доходов населения, повышение уровня образования и устойчивое городское планирование.

«Мы имеем дело с неравномерным глобальным кризисом и различной динамикой развития в разных частях мира», — заявил Сакс.