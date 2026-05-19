Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Китая в преддверии своего визита в страну. Видеопослание было опубликовано пресс-службой Кремля.

«Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина», — заявил Путин.

Президент отметил важность регулярных взаимных визитов представителей двух стран, а также напомнил о 25-й годовщине подписания между Москвой и Пекином Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.