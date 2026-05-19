Дмитрий Медведев оскорбил главу МИД Литвы Кястутиса Будриса, ответив на его провокационное заявление относительно Калининграда.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что альянс может напасть на Калининград.

«Недавно недоумки из так называемых балтийских стран в очередной раз отметились в заливистом русофобском лае. Сначала некое «цахкна» из Эстонии заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока «Украина» не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке «будрис» предложил «показать русским» и прорваться в Калининград», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Пост политик сопроводил изображением маленькой лысой собачки с хохолком на голове. «Чем меньше размер, тем более истошный лай, — прокомментировал зампред Совбеза РФ. — Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал».