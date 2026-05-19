Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отреагировал на угрозы военного удара со стороны США, заявив о готовности Тегерана расширить зону противостояния.

«Проведена работа по открытию тех фронтов, где противник окажется уязвим и не будет обладать необходимым опытом. Если военное положение сохранится, то, исходя из интересов нашей стороны, эти дополнительные фронты будут открыты», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале верховного лидера.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана, если в ближайшие дни Тегеран не проявит готовность к уступкам на переговорах по урегулированию конфликта.