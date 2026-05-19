Администрация президента США Дональда Трампа всё активнее рассматривает возможность применения военной силы против Кубы, сообщает Politico.

По данным источников, в Вашингтоне усиливается разочарование тем, что санкции и давление, включая ограничения на поставки топлива, не привели к реформам со стороны Гаваны. «Поэтому они более серьёзно, чем ранее, рассматривают военный вариант», — пишет издание.

Среди возможных сценариев обсуждаются как точечные меры, включая «разовый авиаудар с целью запугивания».

Издание отмечает, что американские власти, среди прочего, рассматривают возможность захвата одного из лидеров Кубинской революции генерала армии Рауля Кастро. По информации газеты, Южное командование ВС США уже начало подготовку соответствующих планов.