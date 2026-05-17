Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку дронов на Московский регион, в результате которой погибли три человека.

«Наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам вполне оправданы. На этот раз украинские санкции против дальнобойщиков достигли Московского региона», — заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что «украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу», и поблагодарил СБУ и ВСУ «за их точность».

«Расстояние от государственной границы Украины — более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе — самая большая. Но мы справляемся», — написал он в Telegram.