План Евросоюза урезать импорт украинской стали вдвое может нанести ущерб Украине, лишив страну жизненно важных экспортных доходов, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и производителей стали.

Как пишет издание, с 1 июля Брюссель снизит квоту на импорт стали на 47% и введет 50-процентную пошлину на любые поставки сверх. Это ответ на глобальный избыток мощностей, который спровоцировал резкий рост импорта: европейские заводы потеряли десятки тысяч рабочих мест и вынуждены работать с пониженной загрузкой.

Украинские чиновники предупредили, что падение на 70% может обойтись в €1 млрд потерянных экспортных доходов.