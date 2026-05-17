Ночью Украина подвергла Москву и Подмосковье массированной атаке беспилотников. По данным российских властей, за сутки было сбито 120 БПЛА, погибли три человека, еще 12 получили ранения.

В Химках в результате атаки погибла женщина, находившаяся в частном доме. Еще один человек оказался под завалами. В деревне Погорелки под Мытищами двое мужчин погибли после падения обломков беспилотника на строящийся дом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Московском нефтеперерабатывающем заводе пострадала смена строителей, также повреждены три жилых дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в деревне Субботино после падения БПЛА загорелся дом. В Истре повреждены пять домов, пострадали четыре человека. Еще один беспилотник атаковал жилой дом в Красногорске.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 556 украинских беспилотников. Обломки дронов также упали на территории аэропорта Шереметьево.