Современное градостроительство сегодня подразумевает не только возведение зданий, но и формирование комфортной, эффективной и устойчивой среды для жизни людей. Об этом заявил заместитель председателя правления KOBİA Руфат Атакишиев на Бизнес-ассамблее в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, в новых градостроительных проектах Азербайджана уже активно внедряются «зеленые» и «умные» решения.

«К примеру, в селе Агалы применяются энергосберегающие системы, технологии “умного” управления, цифровые сервисы и современные подходы к планированию», — отметил он.

Атакишиев также подчеркнул, что малый и средний бизнес должен играть важную роль в процессе городского развития, поскольку предприниматели уже задействованы практически во всех сферах экономики и способны предлагать эффективные практические решения.