Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 18 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются прерывистые дожди. В некоторых частях полуострова возможны ливни. Юго-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем – 18-23° выше нуля. Атмосферное давление – 752 мм ртутного столба. Относительная влажность будут в пределах 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, которые будут принимать интенсивный характер, пройдут грозы, выпадет град, в высокогорьях возможен снег. В некоторых местах будет наблюдаться туман. Прогнозируется умеренный западный ветер, местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем – 22-27°, в горах ночью – 5-10°, днем – 11-16°, местами – 19-23° тепла.