Необходимо переходить от обсуждений к практическим шагам, направленным на преодоление вызовов урбанизации. Об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на совместной открытой сессии ассамблей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов WUF13 в Баку.

По его словам, проблемы, связанные с урбанизационными процессами, особенно в части обеспечения населения жильем, требуют не столько теоретических дискуссий, сколько реальных и действенных решений.

«Совместное открытие ассамблей — это не просто официальная церемония. Оно объединяет участников с первых минут, помогает сформировать общее видение и задаёт направление для работы WUF13. Нам особенно важно видеть активное участие представителей Азербайджана во всех группах заинтересованных сторон. Их вовлечённость подтверждает приверженность страны принципам инклюзивного городского развития и открывает возможности для обмена опытом и углубления сотрудничества. Мы уверены, что Баку может стать площадкой, где глобальные обсуждения трансформируются в конкретные локальные действия», — сказал он.

Гулиев также отметил, что итоги этих встреч будут иметь долгосрочное и стратегическое значение как на национальном, так и на международном уровне:

«Результаты ассамблей станут важным вкладом в более широкие дискуссии WUF13, а также в формирование “Бакинского призыва к действию”, укрепят реализацию Новой повестки городов и поддержат глобальные инициативы, включая Цель устойчивого развития №11 и меры по борьбе с изменением климата. Поэтому сегодняшний день имеет особое значение. Совместно с Программой ООН по населенным пунктам UN-Habitat и всеми участниками мы стремимся сделать WUF13 платформой, которая обеспечит реальное влияние и оставит долгосрочное наследие для городов и сообществ по всему миру», — заключил глава агентства.