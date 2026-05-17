Более 2 млрд человек в мире испытывают проблемы с жилье. Об этом заявила представитель Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) Райна Хедея на Ассамблее гражданских инициатив и организаций гражданского общества, проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она также поблагодарила институты гражданского общества за участие в мероприятии.

«Движение между гражданским обществом и населением имеет огромное значение. Диверсификация также крайне важна. Широкомасштабные консультации играют очень важную роль. Благодаря этим консультациям нам удалось добиться важных результатов. Сегодня проблемы, связанные с расселением, сохраняются и продолжают усугубляться. Эти проблемы могут привести к глобальным кризисам — более 2 миллиардов человек страдают от отсутствия надлежащих условий проживания. Все эти проблемы можно предотвратить. Мы можем сделать важный шаг в защите прав человека», — сказала она.