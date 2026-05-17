За последние пять лет в инфраструктурные и жилищные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре было инвестировано около 14,7 млрд долларов США. Ожидается, что к 2028 году эта сумма достигнет 18 млрд долларов. Об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев во время министерской встречи, которая проходит в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По словам Анара Гулиева, проекты реализуются в соответствии с принципами устойчивого развития.

«Более половины территории региона определено как зеленая зона. В рамках проектов основными приоритетами являются возобновляемая энергетика, экологические подходы и современные принципы урбанизации», — отметил он.

Он также сообщил, что один из реализуемых проектов будет производить 500 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Кроме того, проект Хызы-Абшеронской ветряной электростанции, реализуемый компанией ACWA Power, станет крупнейшим проектом ветроэнергетики в регионе.

Было также отмечено, что Азербайджан совместно с Программой ООН по населенным пунктам и при содействии Бакинского центра климатических и мирных действий планирует представить в рамках WUF13 пакет инициатив «Умные и устойчивые населенные пункты для безопасного возвращения». Инициатива направлена на поддержку международных стандартов устойчивого восстановления и реконструкции.