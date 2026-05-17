В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку проходит Всемирная ассамблея местных и региональных органов власти под девизом «Местное лидерство, формирующее обновленный многосторонний подход».

Как передает Report, ассамблея представляет собой политическую платформу высокого уровня, которая объединяет мэров городов, губернаторов, региональных лидеров и глобальных партнеров для подтверждения коллективного голоса местных и региональных органов власти в качестве ключевых участников формирования будущего многостороннего подхода и устойчивого городского развития.

Местные и региональные органы власти играют незаменимую роль для реализации Новой программы городского развития в следующем десятилетии.

Ассамблея также внесет свой вклад в текущие глобальные процессы по вопросам климата, финансирования развития и локализации, включая подготовку к Политическому форуму высокого уровня и последующие этапы.