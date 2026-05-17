13-я сессия Всемирного форума городов WUF13 вселяет надежду на более устойчивое и инклюзивное будущее. Об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам UN-Habitat Анаклаудия Россбах на совместной сессии открытия ассамблей в рамках WUF13 в Баку.

По ее словам, в Баку собрались представители разных стран мира, чтобы озвучить свои идеи и позиции.

«Решения и дискуссии на этой платформе способны вдохновить на преодоление ключевых проблем в сфере градостроительства. Я призываю всех активно вносить свой вклад в их решение. Эта площадка открыта для совместного принятия решений, и каждый должен воспользоваться этой возможностью», — отметила Россбах.

Она также подчеркнула важность расширения роли женщин в градостроительной сфере.

«Необходимо обсудить, какие позиции занимают женщины и в какой степени они могут реализовать свой потенциал, поскольку их вклад и идеи в сфере городского развития имеют исключительное значение», — добавила она.