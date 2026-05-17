Япония намерена расширять международное сотрудничество в сфере устойчивого городского развития и управления земельными ресурсами, представив на площадке 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку свой опыт в области предотвращения стихийных бедствий, восстановления инфраструктуры и транспортно-ориентированного планирования.

Об этом заявил советник министра земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Шиоми Хилеюки в ходе министерской встречи в рамках WUF13.

По его словам, в рамках форума японская сторона организует панельную дискуссию, посвященную устойчивому использованию национальных земельных ресурсов.

Хилеюки отметил, что Япония готова делиться передовыми знаниями в сферах снижения рисков стихийных бедствий, посткризисного восстановления и реконструкции, транспортно-ориентированного городского развития, обеспечения доступным жильем и пространственной децентрализации — переноса экономической и социальной активности из перенаселенных мегаполисов в регионы.

Он подчеркнул, что для эффективной реализации подобных инициатив необходимы открытые международные платформы, доступные для всех стран. По словам японского представителя, Токио продолжит сотрудничество с Программа ООН по населенным пунктам в рамках таких площадок.

«В рамках текущего форума мы проведем панельную дискуссию на тему “Устойчивые национальные земельные ресурсы” и приглашаем всех принять в ней участие», — добавил Хилеюки.