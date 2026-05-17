Следственный комитет (СК) Армении сообщает о задержании 10 сторонников блока «Сильная Армения» российского предпринимателя Самвела Карапетяна за попытку срыва предвыборной агитации партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна в ряде населенных пунктов. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

По ее словам, 16 мая сторонники блока «Сильная Армения» перекрыли дорогу автомобилями, нарушив ход агитации партии «Гражданский договор». Также они включили громкую музыку на проезжей части и применили насилие в отношении участников кампании, препятствуя предвыборной деятельности.

По данным инцидентам возбуждено уголовное дело по пункту 5 части 2-й статьи 211 Уголовного кодекса Армении (принуждение к проведению агитации или к отказу от проведения агитации, либо препятствование проведению агитации иным образом, совершенное группой лиц), задержаны 10 человек.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.