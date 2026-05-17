Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года стало наглядным примером необходимости повышения устойчивости в градостроительстве. Об этом заявил заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Омер Булут на министерской встрече в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, после катастрофы в стране начался крупнейший в истории процесс восстановления.

«Мы стремимся сделать наши города более устойчивыми, низкоуглеродными и климатически безопасными. В Турции 15% жилищного строительства осуществляется государством, 85% — частным сектором. Основная задача государства — обеспечить доступное и устойчивое жилье для граждан с низким и средним доходом. За последние 20 лет построено 1,75 млн единиц социального жилья, жильем обеспечено более 7 млн человек. Турция готова делиться этим опытом с другими странами», — отметил он.