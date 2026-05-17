Ядерное сдерживание является краеугольным камнем национальной безопасности России, так как существованию ядерной державы нельзя угрожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания», — сказал пресс-секретарь президента.

«Ядерное сдерживание — это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности», — подчеркнул Песков.