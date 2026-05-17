Сотрудники Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана перешли на усиленный режим работы и усилили действия по отводу дождевых вод с территорий.

На улице И.Ахлиманова в поселке Говсан Сураханского района Баку, а также на улице И.Сулейманова столичного поселка Зых ведется очистка канализационных линий. Работы по отводу дождевых вод также проводятся на улицах Явера Алиева и Яшара Алиева в поселке Бакиханов Сабунчинского района, на пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Бюльбюля в Сабаильском районе, на улице Мезахира Рустамова в Хатаинском районе, на насосной станции №3, у моста Багирова и на других территориях города.

Работы продолжаются в интенсивном и оперативном режиме.