Официальные лица США подозревают, что иранские хакеры стоят за серией взломов систем, которые отслеживают количество топлива в резервуарах для хранения на заправочных станциях в нескольких штатах, сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники.

По данным телеканала, ответственные за это хакеры использовали системы автоматического измерения уровня топлива в баках (ATG), которые были подключены к сети и не защищены паролями, что в некоторых случаях позволяло им манипулировать показаниями на дисплее, но не фактическим уровнем топлива в баках.

Известно, что кибервзломы не привели к физическому ущербу, но они вызвали опасения по поводу безопасности, поскольку, по мнению частных экспертов и официальных лиц США, получение доступа к ATG теоретически может позволить хакеру сделать утечку газа незамеченной. Источники, информированные о расследовании, сообщили, что история с атаками на системы газгольдеров в Иране является одной из причин, по которой страна является главным подозреваемым.

Но источники предупредили, что правительство США, возможно, не сможет окончательно определить, кто несет ответственность за это, из-за отсутствия доказательств, оставленных хакерами. Если причастность Ирана подтвердится, это может поднять политически чувствительный вопрос для администрации президента США Дональда Трампа, привлекая дополнительное внимание к росту цен на газ, вызванному войной.

Семьдесят пять процентов взрослого населения США, принявшего участие в недавнем опросе CNN, заявили, что война в Иране негативно сказалась на их финансах. Кампания по взлому также является предупреждением для многих операторов критически важной инфраструктуры США, которые изо всех сил пытаются защитить свои системы, несмотря на многолетние призывы федерального правительства.

Американские спецслужбы уже давно считают, что кибервозможности Ирана уступают кибервозможностям Китая или России. Но череда взломов ключевых объектов США во время войны свидетельствует о том, что Иран является способным и непредсказуемым противником, отмечает телеканал.