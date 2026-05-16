Одним из требований, которые Иран выдвинул США для урегулирования конфликта, является обеспечение мира и безопасности во всем регионе, включая Ливан. Об этом рассказал посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи в интервью ТАСС.

Помимо этого, Иран требует разблокировки средств, замороженных в банках разных стран.

«И мы бы хотели, чтобы американцы положили конец этому морскому пиратству и своей военно-морской блокаде. [Президент США] Дональд Трамп открыто заявляет и признает, что США как пираты захватывают танкеры, забирают нефть и получают выгоду от этого», — добавил дипломат.

Ранее газета The New York Times сообщила об усиленной подготовке США и Израиля к возобновлению ударов по Ирану. По ее данным, в случае начала боевых действий Тегеран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры.