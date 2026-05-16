Немецкий автоконцерн Mercedes может перейти к производству военной техники на фоне глобальных угроз в сфере безопасности. С такими словами генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус выступил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 15 мая.

«Мир стал более непредсказуемым местом, и, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Европе нужно укреплять свой оборонный потенциал, — сказал он. — Если мы сможем сыграть в этом процессе позитивную роль, мы будем готовы это сделать».

По словам топ-менеджера, выход концерна в оружейную сферу возможен, если это будет «экономически целесообразно». Каллениус предупредил, что новый оборонный бизнес составит лишь «незначительную долю» от общего портфеля концерна. Однако именно эта сфера может стать «растущей нишей», прогнозирует он.