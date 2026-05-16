Власти Китая не намерены отпускать из тюрьмы медиамагната из Гонконга Джимми Лая, приговоренного к 20 годам заключения за «подстрекательство к мятежу» и «сговор с иностранными силами». Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Трамп сказал, что говорил с Си о судьбе Лая. «Я действительно поднял этот вопрос. Но для него это более сложный случай, — заявил республиканец журналистам на борту президентского самолета по пути из Китая. — Он сказал, что ситуация с Джимми Лаем для него — непростое дело».

«Я затронул тему Джимми Лая. Скажу так: реакция на это была не самой позитивной, — добавил Трамп позже в интервью телеканалу Fox News. — Я не испытал оптимизма».

Джимми Лай поддержал протесты в Гонконге 2019 года, был арестован и провел в одиночной камере почти 2000 дней. Процесс против 78-летнего медиамагната продлился несколько лет и завершился в 2026 году приговором в 20 лет тюрьмы за «подстрекательство к мятежу» и «сговор с иностранными силами». В приговоре Лай назван человеком, питающим «бешеную ненависть» к Компартии Китая. Сам он не признал себя виновным.