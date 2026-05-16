В Исмаиллы произошёл оползень, дорога Исмаиллы–Лагич вновь перекрыта, сообщает АПА.

В результате оползня на дороге движение транспорта было остановлено. Оползень произошёл на участке между сёлами Лагич и Намазгях.

По словам местных жителей, после оползня с горы сошли крупные каменные глыбы и массы грунта, которые обрушились на проезжую часть, сделав невозможным движение транспорта в обоих направлениях.

На место была направлена специальная техника дорожной службы.

В настоящее время продолжаются работы по очистке дороги от камней и грунта, а также по восстановлению движения.