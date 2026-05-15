15 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие президенты, участвующие в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, приняли участие в онлайн-церемонии закладки фундамента Центра тюркской цивилизации.

Главы государств были проинформированы о Центре.

Было сообщено, что проект направлен на сохранение, изучение и пропаганду богатого исторического, культурного и духовного наследия тюркских народов. Главная идея Центра, который будет построен в соответствии с самыми передовыми стандартами, — продемонстрировать, что тюркская цивилизация – это великая цивилизация, которая занимает уникальное место в мировой истории, обладает глубокой философией и государственными традициями.

Затем состоялась презентация цифровых решений GovTech. Гостям рассказали о проектах, реализуемых в Казахстане в области развития искусственного интеллекта. Было отмечено наличие большого потенциала для расширения сотрудничества между тюркскими государствами и в этом направлении.