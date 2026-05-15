В зоне оползня в Баилово необходимо провести комплексные укрепительные работы, однако угрозы для населения в настоящее время нет, поскольку оно эвакуировано, заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

Етирмишли также сообщил, что были представлены предложения по проведению фундаментальных работ в Бибиэйбате и Бадамдаре. Он отметил, что при строительстве необходимо уделять повышенное внимание вопросам безопасности

«Строительство должно вестись таким образом, чтобы в будущем сейсмический риск был сведен к минимуму, а также не было сильных разрушений и человеческих жертв», – пояснил гендиректор.

Ранее замглавы МЧС республики Джабраил Ханларов заявил, что наличие высокой сейсмической активности в Азербайджане требует ответственного подхода к строительству и эксплуатации зданий.