В Армении прошли задержания ряда представителей оппозиционной Республиканской партии.

Первым был задержан бывший глава Департамента управления госимуществом Арман Саакян, сообщает Sputnik Армения.

Антикоррупционный комитет подтвердил, что он подозревается в даче или получении предвыборной взятки.

Почти одновременно появилась информация о решении задержать заместителя председателя РПА Армена Ашотяна в рамках расследования дела об отмывании денег.

Следственный комитет также объявил о задержании бывшего ректора университета имени Брюсова Гаяне Гаспарян и ещё пяти человек.