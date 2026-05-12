Франция всё глубже втягивается в милитаризацию Армении, цинично прикрывая поставки оружия и расширение военного сотрудничества пустыми разговорами о «демократии», «партнёрстве» и «стабильности». Париж уже не просто политический союзник Еревана — он превратился в одного из главных внешних игроков, который целенаправленно подталкивает регион к новой эскалации.

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Армению был подан как «дипломатический прорыв». На деле оборонная составляющая давно стала стержнем французско-армянского сотрудничества — особенно после подписания контракта на поставку Еревану 36 гаубиц Caesar.

На этом фоне эксклюзивные данные, полученные телеканалом AnewZ, поднимают уже крайне серьёзные вопросы. Речь идёт не о рядовой дипломатии, а о возможной скрытой военной логистике, которая сопровождала контакты Парижа и Еревана.

Согласно данным отслеживания полётов ADS-B, 4 мая французский военно-транспортный самолёт Airbus A330-200 (бортовой номер F-UJCS) Воздушно-космических сил Франции прибыл в Ереван. На следующий день он вылетел обратно в Париж, а спустя несколько часов — на французскую военную авиабазу Истр-ле-Тюбе под Марселем.

Эти полёты сами по себе не доказывают конкретный груз на борту. Однако они напрямую ставят под вопрос: был ли это просто «протокольный» борт после визита главы государства или звено в цепи скрытой военной поддержки?

В самом деле, очень трудно поверить, что указанный борт французских ВКС вёз в Ереван, предположим, беговые кроссовки и спортивные костюмы для Эммануэля Макрона. Или французские вина, джемы и соусы для его делегации и сопровождающих лиц. Особенно на фоне предыстории.

Тот же борт F-UJCS (позывной CTM021) ранее фигурировал в отслеживании полётов, связанных с азиатским турне Макрона. 28 марта он двигался на восток из Европы, а 29 марта, 2 и 3 апреля фиксировался в районе Южной Кореи и Японии. Именно в эти дни — 1 апреля в Японии и 3 апреля в Южной Корее — Макрон подписывал документы об углублении оборонного сотрудничества с Токио и Сеулом.

Движение самолёта зафиксировано. Характер груза — нет. Но картина складывается однозначно: военная дипломатия Франции активно использует собственные транспортники.

Ещё более тревожные данные появились по самолёту A400M. 11 мая французский военный транспортник с позывным CTM2025 был зафиксирован при движении на восток в направлении Южного Кавказа. По сведениям, которые изучает AnewZ, груз, заявленный для транзита через Грузию, — газовые баллоны, литиевые батареи и химические вещества.

Главный вопрос, который уже невозможно игнорировать: соответствовал ли реальный груз декларации? Или под прикрытием «безобидных» грузов перевозились компоненты, узлы и вспомогательное оборудование для систем Caesar?

Здесь возникает уже не только политический, но и прямой правовой скандал. Перевозка вооружений и военных компонентов на гражданских и военных бортах строго регулируется Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации 1944 года и правилами ICAO по транспортировке опасных грузов. Annex 17 (авиационная безопасность) и другие приложения требуют экспортных лицензий, импортных разрешений, согласования транзита через третьи страны, специальной упаковки, маркировки и строгого контроля.

Именно поэтому оружие и военные грузы почти никогда не идут обычными гражданскими рейсами или под ложной декларацией. Любое расхождение между заявленным и реальным грузом автоматически нарушает международные нормы авиационной безопасности и правила использования воздушного пространства.

Но у Еревана накоплен огромный опыт игнорирования подобных правил в гражданской авиации. Достаточно вспомнить 44-дневную Отечественную войну, когда армянские олигархи, включая Самвела Карапетяна и Рубена Варданяна, наладили поставки в Армению оружия под видом «гуманитарной помощи». Знающие люди напоминают: автоматы и ящики с патронами возили в Карабах между коробками с детским питанием ещё на рубеже восьмидесятых-девяностых. К осени 2020 г. масштабы выросли, а технологии остались прежними. Была создана даже специальная авиакомпания Atlantis Armenian Airlines, которая умудрилась совершить за два дня 10 рейсов в российские Минеральные Воды! Там находятся крупнейшие оружейные склады. И что же — в разгар войны эта авиакомпания везла в Армению нарзан и мороженое?

Ситуация стала ещё острее после появления кадров из Еревана накануне парада в честь Дня Республики Армении 28 мая: на них отчётливо видны гаубицы Caesar. Контракт на 36 систем был подписан в 2024 году. Теперь эти системы уже не «будущая поставка» — они публично демонстрируются на территории Армении как реальный военный факт.

Правовая проблема предельно конкретна. Согласно Чикагской конвенции, гражданские и военные воздушные суда действуют в разных правовых режимах. Если военный груз перемещался под недостоверной декларацией, это прямой вопрос к законности разрешения на пролёт, транзит и соблюдение правил гражданской авиации.

А вот тут есть ещё одна сторона вопроса. В каждой такой истории наличествуют две стороны. Конечный пункт назначения — Армения. А пункт отправления — Франция. Прежде всего хотелось бы услышать внятное объяснение, почему Парижу сейчас, когда в регионе едва наметились перспективы долгосрочного и прочного мира, так важно поддержать оружием Ереван. То есть ту самую Армению, которая ещё недавно совершила агрессию против Азербайджана, а сегодня здесь предстоят парламентские выборы, к которым вовсю готовятся реваншисты. Страна, конечно, сама выбирает себе союзников и подопечных, но правило «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» тоже никто не отменял.

А во-вторых, страна может выбирать себе сомнительных союзников. Может поставлять оружие тому, кому считает нужным. Но вряд ли в Париже не знают о правилах ИКАО. Или не в курсе, что оружие в Армению везут под видом гражданских грузов, нарушая эти самые правила. И вот тут уже совершенно прямая ответственность Франции. Той самой Франции, которая очень любит читать мораль всем и вся на международной арене, но сама соблюдать элементарные правила приличия не считает нужным.

Да, на данный момент окончательных доказательств нет. Но факты налицо:

Публичные заявления о партнёрстве;

Эксклюзивные записи полётов французских военных бортов, полученные AnewZ;

Демонстрация систем Caesar в Армении;

Декларация груза, которая требует немедленной и жёсткой проверки.

Ключевыми остаются данные по рейсу A400M, разрешение Грузии на транзит, полное соответствие требованиям ICAO и независимое подтверждение реального содержимого борта. Пока эти ответы не даны, все громкие слова Парижа о «мире» и «стабильности» звучат особенно цинично.

И да, в качестве «вишенки на торте». Все политические провокаторы уверены, что они выйдут сухими из воды и их закулисная мышиная возня не всплывёт в самый неподходящий момент. Но, как правило, в современном мире с его информационными возможностями «утаить шило в мешке» не получается. Судя по всему, в Елисейском дворце об этом вовремя не вспомнили.