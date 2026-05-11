Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили подозрение бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Как сообщили в НАБУ, Ермака считают участником организованной группы, причастной к легализации 460 млн грн (более $10,4 млн) на элитном строительстве под Киевом. Уголовное дело открыто по ст. 209 УК Украины (ответственность за легализацию, отмывание средств, полученных незаконным путем).

Бывший глава офиса украинского лидера отрицает, что владеет элитным коттеджем под Козином.

«У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели», – сказал он, отказавшись от подробных объяснений до завершения следственных действий.

На данный момент Банковая и прилегающие улицы в Киеве полностью перекрыты. На месте десятки автобусов и люди в форме.

