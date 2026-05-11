Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в ходе переговоров России и Украины в 2022 году в Стамбуле Киев согласился «отдать Донбасс».

«Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году…. И мне подробно объяснили, что они согласились на все. Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс», — поделилась Мендель в в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Она пояснила, что тогда Зеленский стремился завершить конфликт, и потому был готов на такие уступки. При этом бывшая пресс-секретарь не рассказала, кто предоставил ей эту информацию.