Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению заместителя премьер-министра и министра обороны Словакии Роберта Калиняка прибыл в страну с официальным визитом.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

После церемонии встречи, состоявшейся в Братиславе, министр обороны Азербайджана прошел вдоль почетного караула, выстроенного в его честь.

Затем генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

В ходе встречи стороны подробно обсудили текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, а также подчеркнули важность взаимных визитов.

Кроме того, были рассмотрены перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества.

После обмена памятными подарками генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в Книге почетных гостей.