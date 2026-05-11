Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о продолжении процесса делимитации границы по направлению с севера на юг.

Пашинян отметил, что уже существует опубликованное соглашение о продолжении процесса. «У нас есть соглашение, которое уже опубликовано, о том, что делимитация будет проводиться с севера на юг. Ясно, что в тех районах, где делимитация уже состоялась, граница должна быть зафиксирована, и эти процессы должны проводиться прозрачно», — заключил Пашинян.

Глава армянского правительства подчеркнул, что правовая база процесса уже сформирована. В качестве основы используется Алматинская декларация, положения которой были закреплены в регламенте совместной работы комиссий по делимитации, подписанном сторонами в 2024 году.