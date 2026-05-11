Пекин официально объявил дату государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай – первого за почти десятилетие. Как пишет Bloomberg, по данным китайского МИД, Трамп, последний раз посетивший Китай в 2017 году, встретится с Си Цзиньпином на саммите, который уже один раз переносился из-за войны в Иране.

По приглашению президента Си Цзиньпина президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая, сообщило Министерство иностранных дел Китая. Белый дом ранее заявлял, что саммит состоится 14-15 мая.

Как пишет FT, Трамп прибудет в Китай в среду для своего второго саммита с Си Цзиньпином за время своего второго срока. В четверг состоится встреча, после которой они посетят Храм Неба и примут участие в государственном банкете вечером. В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США.