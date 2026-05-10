На северо-западе Пакистана в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва в результате взрыва заминированного автомобиля возле полицейского поста и последовавшей перестрелки погибли 14 сотрудников полиции.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел в субботу.

Во время нападения также использовались беспилотники. Из-под завалов были извлечены тела 14 полицейских, еще три человека были обнаружены живыми и доставлены в больницу.

Ответственность за теракт взяла на себя вооруженная группировка «Иттихад-уль-Муджахидин».