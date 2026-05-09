Два предполагаемых случая заражения хантавирусом, связанных со вспышкой заболевания на круизном лайнере MV Hondius, зафиксированы в Испании и на архипелаге Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в одном из случаев речь идет о 32-летней женщине в испанской провинции Аликанте с симптомами, соответствующими хантавирусу. Как сообщил госсекретарь по вопросам здравоохранения страны Хавьер Падилья, она летела в одном самолете с голландским пассажиром лайнера MV Hondius, который умер от инфекции 25 апреля.

Второй инцидент с заражением был заподозрен у британца на архипелаге, который входит в состав заморской территории Великобритании Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Он, вероятно, сошел с борта MV Hondius во время остановки на островах с 13 по 15 апреля, добавило Reuters.