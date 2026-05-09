Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента Тамаша Шуйока уйти в отставку и не мешать обновлению страны, сообщает ТАСС.

Избранный новым премьером лидер партии «Тиса» призвал президента Венгрии уйти в отставку как можно скорее.

«Тамаш Шуйок должен не мешать демократическому обновлению Венгрии и уйти в отставку не позднее 31 мая», — заявил Мадьяр.

Новый премьер также обвинил президента в том, что тот потакал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой сферах вместо того, чтобы служить гарантом конституции.