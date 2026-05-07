Иранские СМИ сообщают о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе.

Иранское агентство Fars передает, что вблизи Бендер-Аббаса были слышны звуки взрывов. Издание утверждает, что ракетные удары нанесли ВВС ОАЭ. «Источники утверждают, что по территории, где произошел взрыв, нанесли удары истребители ВВС Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в публикации.

Другое иранское агентство — Tasnim — сообщает о том, что взрывы слышны и около острова Кешм — крупнейшего в Ормузском проливе и в восточной части Персидского залива.