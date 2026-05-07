Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы Ирана и торговых отношений между США и Евросоюзом.

По словам Трампа, стороны пришли к единому мнению, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

«Мы полностью едины в том, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Режим, который убивает собственный народ, не может контролировать бомбу, способную уничтожить миллионы», — заявил он.

Трамп также подчеркнул, что ожидает от ЕС выполнения условий «исторического торгового соглашения». По его словам, Брюссель пообещал снизить европейские тарифы до нуля.

Американский лидер отметил, что согласился дать Евросоюзу время до 250-летия США для реализации договорённостей, предупредив, что в противном случае Вашингтон резко повысит пошлины на европейские товары.