В Азербайджане сорвалась трансляция ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между между «Баварией» и «ПСЖ».

Изначально игру должен был показать телеканал CBC Sport, однако из-за технического сбоя эфир не состоялся. В итоге матч в прямом эфире транслирует другой канал — Sport TV.

В свою очередь İTV заявило, что не имеет прав на показ этой пары. По данным вещателя, согласно предварительному распределению прав на показ полуфиналов Лиги чемпионов, телеканал получил право транслировать оба матча между «Арсеналом» и «Атлетико».

Таким образом, ответственность за срыв трансляции игры «Бавария» — «ПСЖ» İTV на себя не возлагает.

Напомним, первая встреча завершилась результативной победой парижан со счётом 5:4.