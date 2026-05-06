Необычный инцидент произошел с папой римским Львом XIV, когда тот позвонил в американский банк, чтобы обновить свои контактные данные.

Как сообщает The New York Times, сотрудница службы поддержки банка прервала разговор, положив трубку.

По словам близкого друга понтифика, отца Тома Маккарти, Папа представился своим именем — Робертом Прево — и добросовестно ответил на все вопросы безопасности. Однако оператор заявила, что этого недостаточно и изменения можно внести только при личном визите в отделение.

«Он сказал: «Ну, я не смогу этого сделать. Я ответил вам на все вопросы». (…) Тогда он добавил: «Будет ли вам важно, если я скажу, что я Папа Лев XIV?» После этого девушка повесила трубку», — рассказал Маккарти.

В итоге проблему удалось решить благодаря вмешательству другого священника, связанного с руководством банка.