Китайский язык в Азербайджане перестаёт быть экзотикой и постепенно превращается в один из самых востребованных навыков на рынке труда. Несмотря на распространённый стереотип о его сложности, по уровню освоения он не сложнее английского. При этом знание китайского языка уже сегодня открывает реальные карьерные перспективы. Граждане с такими навыками востребованы в сотнях китайских компаний, работающих в стране, и могут рассчитывать на стабильную и хорошо оплачиваемую работу. Об этом в интервью Minval Politika рассказал директор Института Конфуция Азербайджанского университета языков, профессор Рафиг Аббасов.

— Рафиг муаллим, сколько сегодня в Азербайджане человек изучают китайский язык?

— В Азербайджане действительно наблюдается бум интереса к китайскому языку. Об этом, в частности, заявляла и посол Китая в Азербайджане Лу Мэй. Изучение китайского языка в Азербайджане активно развивается, в том числе благодаря Институту Конфуция, где действуют официальные курсы с участием сертифицированных преподавателей. Фактически институт выступает как образовательная платформа, связанная с системой образования Китая.

Институт функционирует при Азербайджанском университете языков и активно участвует в образовательном процессе. В университете китайский язык изучается на двух факультетах — регионоведения (по направлению китаеведения) и переводческом. В общей сложности здесь обучаются более 150 студентов. Кроме того, на курсах Института Конфуция ежегодно занимаются не менее 250 человек — в среднем по 10 слушателей в каждой из 25 групп.

В этом году институт отмечает своё 10-летие. За это время он подготовил тысячи слушателей, что наглядно отражает растущий интерес к китайскому языку в Азербайджане. Помимо этого, действуют различные образовательные программы. К обучению также активно подключаются и школьники из регионов. Так, недавно филиал Института Конфуция был открыт в школе-лицее имени национального героя Мубариза Ибрагимова в Билясуварском районе. Подобные филиалы уже действуют при ряде вузов Азербайджана. Например, в Азербайджанской государственной академии художеств студенты наряду с изучением основ традиционной китайской живописи осваивают и язык. В Азербайджанском архитектурно-строительном университете проходят лекции по китайской архитектуре, где также в формате факультативов преподаётся китайский язык.

Кроме того, в прошлом году филиал был открыт в Бакинском доме молодежи имени Гейдара Алиева, где, по последним данным, обучаются около 50 человек. Филиалы действуют не только в университетах. В частности, они работают и при Институте востоковедения НАНА, где молодые исследователи, занимающиеся странами Востока, включая Китай, также изучают язык. Таким образом, охват программ остаётся достаточно широким и продолжает расширяться.

— Насколько система образования Азербайджана готова к массовому обучению китайскому языку?

— В отношении того, насколько система образования готова к массовому обучению, я бы сказал, что, безусловно, существуют определенные проблемы, и в первую очередь эти проблемы связаны с нехваткой преподавателей китайского языка. В нашем институте работают очень квалифицированные преподаватели, специально приезжающие из Китая, но они предназначены для преподавания лишь на курсах китайского языка. А вот наши студенты, которые заканчивают обучение в области китайского языка, очень часто находят свое применение в многочисленных компаниях. Известно, что сейчас в Азербайджане действуют более 300 китайских компаний, которые с удовольствием принимает на работу наших выпускников в качестве переводчиков, ну, естественно, за соответствующую зарплату. Поэтому нехватка преподавателей китайского языка ощущается.

В настоящее время на уровне Министерства науки и образования Азербайджана запланирован проект, который будет реализовываться совместно с нами и, скорее всего, вместе с Педагогическим университетом Азербайджана, проект по подготовке преподавателей китайского языка для обучения детей в средней школе. Я отдельно акцентирую на этом внимание, потому что состав слушателей наших курсов очень показателен. В Институт Конфуция родители приводят детей уже с 6–7 лет — для них созданы специальные группы. Это наглядно демонстрирует высокий интерес к изучению китайского языка с раннего возраста. В этой связи развитие языковых программ в школах приобретает особую значимость и требует серьёзного и системного подхода.

— Какие реальные возможности открывает китайский язык для азербайджанской молодёжи?

— Мы прекрасно знаем, что Китай сегодня — это уже не только фабрика мира, но и серьезный геостратегический игрок. И самое главное — буквально в прошлом году президент Ильхам Алиев, совершив государственный визит в Китай, подписал договор о стратегическом партнерстве, где наряду с политическими обязательствами, экономическими перспективами, отдельным пунктом указан элемент, связанный с расширением преподавания китайского языка в Азербайджане и азербайджанского языка — в Китае. Поэтому для азербайджанской молодежи, в частности в рамках программ нашего Института Конфуция, мы отправляем слушателей на год учиться в бакалавриат и в магистратуру. У нас уже есть выпускники аспирантуры в Китае.

Безусловно, специалисты китайского языка, хотя бы на уровне перевода, а также китаеведения, являются серьезным потенциалом для развития наших и политических, и экономических связей. Тем более каждый год расширяется участие Китая в области развития нашей цифровой экономики, альтернативной энергетики и других областей.

— Сколько студентов ежегодно имеют возможность учиться в Китае?

— У нас существует целый ряд официальных программ по изучению китайского языка в ведущих вузах Китая. Предусмотрена организация и летних лагерей, где слушатели погружаются в китайскую культуру и повышают свои знания китайского языка. Для студентов такое обучение в Китае длится полгода, год. Институт Конфуция, будучи официальной организацией, организует этот процесс. А поскольку, как я сказал, в договоре о стратегическом партнерстве отдельным пунктом прописана поддержка Института Конфуция, то есть это единственная организация, названная на таком высоком уровне, все это указывает на серьезный статус Института Конфуция. Тем более под этим договором подписались сами руководители стран.

— Какие стипендии и программы доступны через экзамены HSK?

— Мы являемся единственным в республике сертифицированным центром, который может принимать и организовывать экзамен HSK. Поскольку экзамен HSK — это государственный экзамен Китая, то на дипломатическую почту приходят соответствующие сертификаты участников. Мы только организуем экзамен, отправляем результаты в Китай, там проверяют и отправляют нам результаты. Это элемент обязательной сертификации, который мы имеем.

— В каких сферах сегодня наиболее востребованы специалисты со знанием китайского?

— Не трудно пройтись по городу и посмотреть по магазинам, китайцы высоко представлены в области торговли, я уже не говорю о представительствах различных автомобильных компаний. Безусловно, там работают наши студенты. Но уровень квалификации и востребованности кадров растет.

Я говорил о сотрудничестве в области энергетики. Ежегодно наш президент принимает участие на открытии специальных экономических зон, где представлены китайские предприятия. Там требуются наши студенты, которые дополнительно, в том числе и с помощью нас, обучаются по соответствующим программам в технической области и т.д. И даже есть китайские медицинские представительства. Поэтому студенты обучаются медицинским терминам тоже.

— Есть ли конкуренция с английским и русским языками?

— Английский язык, безусловно, имеет преимущество в Азербайджане, в том контексте, что носит массовый характер и в принципе русский язык — тоже. Но я должен сказать, что какое-то внутреннее чувство у азербайджанского народа и понимание будущих взаимоотношений с Китаем все больше и больше мотивирует детей и студентов отдавать предпочтение изучению китайского языка. Причем в данном контексте я говорил о наших преподавателях, специально присланных министерством образования Китая в Азербайджан. Дело в том, что пока у нас нет китайцев, которые бы могли преподавать на азербайджанском языке, они обучают именно на английском языке.

— Насколько сложность китайского языка влияет на мотивацию учащихся?

— По поводу сложности и методики китайского языка написано очень много статей, защищено много диссертаций. Если быть кратким, иероглифика, присущая китайскому языку, требует от учащегося терпения и усидчивости, визуального восприятия. С другой стороны, иероглифика и искусство каллиграфии, которая на китайском называется шуфа, для некоторых людей в Азербайджане превратились в хобби. Китайский язык не сложнее английского или русского. Только вот иероглифическая письменность требует, безусловно, определенной настойчивости.

— С какого возраста, по вашему мнению, оптимально начинать изучение китайского языка?

— К нам приходят дети с 6 -7 лет. Мало того, это дети с таким рвением учатся, понятно, что детский мозг лучше воспринимает языки, что они даже участвуют в конкурсах. Ежегодно китайским правительством объявляется конкурс по всему мир, он называется «Мост китайского языка», где в жюри обязательно присутствуют и представители Посольства Китая в Азербайджане. Посол часто бывает в Институте Конфуция, потому что мы проводим мероприятия. В этом конкурсе участвуют как дети, так и студенты, которые поют на китайском песни, выступают с монологами и т.д. Они демонстрируют использование китайского языка на практике. А кто занимает первое место по Азербайджану, едет в Китай и участвуют во всемирном конкурсе китайского языка. И, кстати, в прошлом году наша студентка выиграла как раз всемирный конкурс китайского языка, показав не только хорошее знание языка, она даже исполнив отрывки из китайской национальной оперы. В этом отношении мы можем гордиться нашими достижениями. Также к нам приходят и достаточно пожилые люди, которым за 60 лет. Они изучают китайский как хобби.