«Российская газета» — официальное издание правительства РФ — опубликовала материал, в котором удар ракетой «Орешник» по Белой Церкви объясняется необходимостью уничтожения советских подземных объектов.

Военный эксперт издания Юрий Кнутов заявил, что в Белой Церкви находится бывший металлургический завод, переоборудованный под производство дальнобойных ударных беспилотников. По его словам, ещё при СССР подобные стратегические предприятия строились с расчётом на возможный ядерный удар и имеют несколько уровней подземных помещений.

Кнутов утверждает, что разрушить такие коммуникации и цеха способен только «Орешник» — за счёт своей высокой кинетической мощности. Также эксперт назвал применение ракеты «сигналом Западу», заявив, что подобные цели в Европе якобы также могут быть поражены без особых проблем.

При этом даже некоторые российские Z-блогеры усомнились в эффективности удара. Канал «Военный осведомитель» писал, что ракета была без боевой части, а блогер Владимир Романов назвал запуск «дорогим железом ради красивой картинки».

После удара украинские власти сообщили о повреждении гаражного кооператива и зданий предприятий.