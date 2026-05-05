В Стамбуле обнаружено тело гражданки Азербайджана Махфуры Гусейновой, пропавшей на пассажирском пароме, следовавшем по маршруту Кадыкёй – Бешикташ.

Ее тело было обнаружено у побережья Хайдарпаша и направлено на медицинскую экспертизу.

По факту происшествия расследование продолжается.

Напомним, что 44-летняя Махфура Гусейнова, пропала во время поездки на пароме в Стамбуле, следовавшем из Кадыкёя в Бешикташ. Полицейские тщательно изучили записи с камер на причале Бешикташа, пункте назначения парома. В ходе проверки не было обнаружено никаких записей, свидетельствующих о том, что Гусейнова вышла с парома. Кроме того, в ходе беседы с капитаном парома была получена информация о том, что камеры безопасности на судне не работают с 14 апреля.