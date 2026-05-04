Гражданка Азербайджана, 44-летняя Махфура Гусейнова, пропала во время поездки на пароме в Стамбуле, следовавшем из Кадыкёя в Бешикташ, сообщают турецкие СМИ.

Согласно полученной информации, женщина, которую видели сидящей с сумкой на палубе парома, через некоторое время исчезла. Когда обнаружили, что сумка находится на месте, но Гусейновой на пароме нет, о ситуации сообщили сотрудникам.

Полицейские тщательно изучили записи с камер на причале Бешикташа, пункте назначения парома. В ходе проверки не было обнаружено никаких записей, свидетельствующих о том, что Гусейнова вышла с парома. Кроме того, в ходе беседы с капитаном парома была получена информация о том, что камеры безопасности на судне не работают с 14 апреля.