Министерство обороны ОАЭ заявило, что были зафиксированы четыре крылатые ракеты, запущенные со стороны Ирана. По данным ведомства, три из них были перехвачены над территориальными водами страны, ещё одна ракета упала в море. Власти подчеркнули, что звуки взрывов, слышимые в разных районах, были результатом работы систем противовоздушной обороны.

Параллельно власти эмирата Эль-Фуджейра заявили о пожаре на нефтезаводе после атаки иранских беспилотников, передает телеканал Al Jazeera.

Также отмечается, что Иран произвел предупредительные выстрелы вблизи американских эсминцев в районе Ормузского пролива после того, как они проигнорировали первоначальные предупреждения.

18:55 Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предупредили жителей страны о ракетной угрозе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«По словам очевидцев, (…) власти ОАЭ разослали экстренные телефонные оповещения, предупредив о потенциальной ракетной угрозе и попросив жителей немедленно найти безопасное место и ждать дальнейших указаний», — передает агентство.

Авторы материала подчеркнули, что это первое предупреждение властей ОАЭ за последние недели.