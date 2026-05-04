Экспертное сообщество вновь активно обсуждает обострение вокруг Ормузского пролива — ключевой артерии мировой энергетики, через которую проходит значительная часть глобальных поставок нефти. На фоне действий США, направленных на обеспечение безопасности судоходства и сдерживание Ирана, эксперты расходятся в оценках эффективности выбранной Вашингтоном тактики и возможных последствий новой операции Project Freedom. Речь идет не только о военных аспектах, но и о рисках масштабной эскалации, способной затронуть глобальные рынки и баланс сил на Ближнем Востоке.

Политический аналитик, востоковед, главный редактор сайта и телеграм-канала Orientall Express Михаил Бородкин в беседе с Minval Politika скептически оценивает возможность обеспечения безопасности судоходства без прямого сопровождения судов.

«Без сопровождения судов ничего не выйдет, но именно поэтому президент США и объявил, что американский флот будет сопровождать торговые суда в рамках новой операции «Свобода», и что попытка помешать судоходству встретит жесткий отпор. ВМС США обладают огромными ресурсами, а, если добавить базы на Ближнем Востоке, то у американских вооруженных сил явно более чем достаточно возможностей для выполнения такой операции, были бы решимость и воля. Как минимум на несколько месяцев их точно хватит», — считает он.

Эксперт подчеркивает, что текущая конфигурация неизбежно ведет к росту напряженности.

«Конечно, риск нового прямого столкновения резко возрастает. Иран считает Ормузский пролив главным и самым эффективным инструментом в этом противостоянии, соответственно, если иранский режим почувствует, что теряет контроль над этим инструментом, а США при этом продолжают жесткую блокаду иранских портов, то вполне возможна эскалация и новый раунд войны», — отметил востоковед.

По мнению политолога, сценарий силового ответа со стороны Тегерана остается весьма вероятным: «Возможно, иранский режим попробует атаковать корабли ВМС США в проливе, что неминуемо вызовет сильный ответный удар».

При этом он указывает и на экономическое измерение операции.

«Если операция будет продолжаться успешно, то она усилит финансово-экономическое удушение иранского режима», — заключил Бородкин.

Политолог, представитель Всемирного фонда горских евреев СТМЭГИ в Азербайджане Фуад Хаимов придерживается достаточно жесткой и прагматичной оценки действий США в Ормузском проливе, а также возможных сценариев развития ситуации вокруг Ирана.

По его словам, отказ от классической модели конвоирования вовсе не означает снижение уровня контроля: «Американская армия очень современная и технологичная. Скорее всего, есть методы, которые позволяют сопровождать корабли без прямого конвоирования — это и использование беспилотников, и компактные средства ПВО, и безопасные маршруты, прикрытые системами противовоздушной обороны, размещенными в Катаре, ОАЭ и Бахрейне. Также применяются системы слежения за иранскими беспилотниками и ракетными установками».

В то же время эксперт подчеркивает, что подобная модель несет повышенные риски. «Это возможно, но вдвойне опасно. Если Иран применит массово беспилотники или так называемые рои малых катеров по 40–50 единиц, то они способны пробить практически любую оборону».

«Эта операция во многом направлена на реакцию Ирана. США ставят Тегеран в сложное положение: если последует ответ — это уже выгодно Вашингтону. В первом случае это позволит заявить, что только США способны обеспечить безопасность судоходства. Во втором — это повод для прямой военной конфронтации», — считает политолог.

Он также отмечает, что юридические ограничения на проведение операций носят скорее формальный характер: «Формально действует ограничение в 60 дней без одобрения Конгресса. Но этот механизм легко обходится. Уже применялась практика, когда объявляется, что операция завершена, поскольку нет активных боевых действий, и в случае новой эскалации отсчет начинается заново».

Оценивая военный потенциал США в регионе, эксперт указывает на масштабную подготовку.

«Группировка на Ближнем Востоке очень крупная. В течение нескольких недель действовал авиационный мост между США и Израилем, перебрасывались тысячи тонн вооружений. Только в израильские порты прибыло около 6,5 тысяч тонн ракет и оборудования. При необходимости эти поставки могут быть быстро увеличены», — указал аналитик.

При этом ставка, по его мнению, делается на краткосрочный конфликт: «США готовы к войне, но рассчитывают на быструю кампанию — максимум несколько недель».

«США могут атаковать энергетическую и ракетную инфраструктуру, нанести удары по портам, включая Бендер-Аббас, и усилить блокаду Ормузского пролива. Но захват островов или прибрежных зон — крайне рискованный сценарий, требующий значительных сил и чреватый большими потерями. Вопрос, готов ли Вашингтон к таким издержкам, остается открытым — скорее всего, нет», — предположил Хаимов.

Говоря о факторах, способных сорвать операцию, эксперт выделяет прежде всего экономику, поскольку серьезным ограничителем могут стать внутреннее давление в США, резкий рост цен на нефть или экономический кризис в Азии, «при этом сама по себе иранская военная реакция вряд ли остановит процесс». Он также считает вероятность прямого столкновения высокой: «Риск конфликта очень высокий. Более того, создается впечатление, что США ожидают этой войны. Но им выгодно, чтобы первый удар нанес Иран — это будет сильнее работать на внутреннюю и международную повестку. Поэтому элементы провокационного давления будут сохраняться».

«Идет многослойное давление: экономическое — через Ормузский пролив, военное — через Израиль и ситуацию в Ливане, и теперь — контроль судоходства. И этот набор инструментов может расширяться», — считает собеседник.

Экономические последствия, по словам Хаимова, уже ощущаются на глобальном уровне: «Мы уже видим рост инфляции и цен на топливо по всему миру. Стоимость нефти достигла примерно 120 долларов за баррель и может расти дальше. Основной удар придется по импортерам энергоресурсов — это страны Азии, такие как Китай, Япония и Южная Корея».

В то же время США, по его оценке, находятся в более устойчивом положении по причине наращивания экспорта нефти до примерно 6,5 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем.

«Кроме того, они добились выхода ОАЭ из ОПЕК, что дает возможность Эмиратам увеличивать добычу и влиять на рынок. Аналогичный курс могут поддержать и другие страны региона», — считает он.

Эксперт также указывает на важный дипломатический фактор ближайших недель.

«Ожидается встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином в середине мая. И вся текущая активность, вероятно, будет разворачиваться именно в горизонте ближайших 10–11 дней, до этого события», — заключил Хаимов.