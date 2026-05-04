В утверждённом Кабинетом министров плане приёма на 2026/2027 учебный год не предусмотрены места по специальности «Преподавание физической культуры» ни на базе 9-го, ни 11-го классов.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, начиная с этого года приём в колледжи по специальности «Преподавание физической культуры» проводиться не будет.

В центре также сообщили, что в текущем учебном году работать не будут следующие комиссии:

6401 — преподавание физической культуры (на базе 11-летнего образования);

152 — преподавание физической культуры (на базе 9-летнего образования).

Абитуриентам рекомендуется регулярно следить за публикациями и официальным сайтом центра для получения более подробной информации о творческих экзаменах.